#Roman francophone

En sabots

André Baillon

ActuaLitté
Autrefois citadin mal dans sa peau, André Baillon, qui a décidé de s'installer à la campagne avec son épouse, comptant profiter du calme pour se consacrer à l'écriture, se fait éleveur de poules. Alors qu'il entame l'inventaire de ce monde qu'il découvre, portant un regard incisif sur tout ce qui l'entoure, tout revêt pour lui une égale importance, et les chiens, les poules, les chats deviennent alors autant de figures humaines, leur proximité transformant sa bougonnerie initiale en un véritable amour de la vie simple. Mais la douleur n'est pas absente pour autant, notamment lorsque son chien disparaît une journée, ou que sa femme égorge des poules... Dans ce texte autobiographique publié pour la première fois en 1922, André Baillon rend un hommage réjouissant à la campagne et à tous ceux qui la peuplent. André Baillon est né à Anvers en 1875. Orphelin à l'âge de six ans, il est recueilli par sa tante et placé dans divers internats. Peu apte à faire face au quotidien, tourmenté par des amours compliquées, il commence néanmoins à publier dans la presse et ébauche ses premiers romans. S'ensuit une période d'intense fécondité littéraire : en quelques années, il écrit notamment Histoire d'une Marie, En sabots, Zonzon Pépette, salués par la critique et les lecteurs. Mais il demeure victime de crises de neurasthénie à répétition, séjourne fréquemment à la Salpêtrière et se suicide par overdose de somnifères en 1932. Son oeuvre tombera rapidement dans l'oubli avant d'être redécouverte dans les années 1970.

Par André Baillon
Chez Cambourakis

|

Auteur

André Baillon

Editeur

Cambourakis

Genre

Littérature française

En sabots

André Baillon

Paru le 05/11/2025

Cambourakis

11,00 €

ActuaLitté
9782386690846
