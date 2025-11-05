Inscription
#Essais

Solange Fernex, une vie d'insoumission

Solange Fernex, Elisabeth Schulthess

Réédition d'entretiens avec une figure majeure du mouvement écologiste français. Elue députée au Parlement européen en 1989, Solange Fernex est à l'origine du premier parti écologiste français : Ecologie et survie, fondé en 1973. Munie de sa caméra Super 8, elle n'a cessé de documenter, des années 1970 à 1980, les mobilisations contre l'industrialisation et la nucléarisation du territoire rhénan dont elle a été une militante active, multipliant les actions non-violentes visant à alerter sur la nocivité des déchets nucléaires, des essais nucléaires et du développement de l'agro-industrie. A travers ces échanges, c'est une vie d'engagement et de militance écologiste, sociale et féministe qui ressurgit et peut inspirer les jeunes générations.

Par Solange Fernex, Elisabeth Schulthess
Cambourakis

|

Auteur

Solange Fernex, Elisabeth Schulthess

Editeur

Cambourakis

Genre

Ecologie politique

Solange Fernex, une vie d'insoumission

Solange Fernex, Elisabeth Schulthess

Paru le 05/11/2025

Cambourakis

23,00 €

9782386690761
