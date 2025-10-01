En mémoire de mes souvenirs

Du pilote de course des circuits automobiles au comédien des planches de théâtre ou des plateaux de cinéma, Stéphane De Groodt a choisi de mener plusieurs vies à la fois. Outre ses livres, c'est la télévision qui l'a révélé en magicien des mots. Et malgré une dyslexie qui l'accompagne depuis l'enfance, cet ancien cancre diagnostiqué TDAH sur le tard s'est joué des embûches pour en faire les clefs d'une vie singulière. Impossible à cerner, ou plutôt à enfermer, il se raconte comme il pense, passant du coq à l'âne, et de l'âne au chien de garde qui veille à nous embarquer à juste distance dans l'aventure de son existence. En parlant de lui, il parle de nous, il nous convoque à travers sa manière de dire et de vivre les choses. Animé par un mouvement perpétuel, il nous fait partager sa philosophie du quotidien avec ses plaisirs à venir, ses projets en devenir, ses aventures passées, et ses amours qu'il poursuit... Dans ce livre-confession, faisant fi des préjugés et des lignes toutes tracées, on le découvre roi du jeu de maux au cours de quelques chapitres de ses vies. A travers ces lignes, Stéphane De Groodt se dévoile avec pudeur, mais au fil des mots choyés, il apparaît comme un grand romantique, fragile et très touchant...