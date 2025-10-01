Debout sur mon oiseau, je rêve que je vole au dessus des bateaux... Une invitation au rêve et à l'imaginaire Un livre tout en poésie de Xavier Deneux, où se mêlent les thèmes de la nuit, du voyage et de la rencontre. Un moment de lecture plein de douceur à partager avec son tout-petit avant l'heure du coucher. Un très beau livre cadeau Un album à la fabrication très riche : le foil argenté permet de donner vie aux images, dès la couverture. L'encre phosphorescente fait briller le livre dans le noir et accompagne la magie du texte. Xavier Deneux et la collection Blanc Noir Mes rêves, titre emblématique de la collection Blanc Noir, retrouve dans cette nouvelle édition, son petit format solide et facile à manipuler. L'utilisation du noir et blanc et de quelques touches de rouge et de vert, permet de créer des tableaux très contrastés qui stimulent l'éveil visuel de bébé.