Mon chemin de foi

Soundous Moustarhim

La foi, comme la vie, est un chemin unique, intime et profondément personnel. Elle ne s'impose pas ; elle se révèle au coeur des épreuves, dans le silence de nos doutes ou dans l'éclat inattendu d'une vérité enfouie. C'est une rencontre intérieure qui survient au moment où l'âme se met à nu et s'ouvre à l'invisible, une étreinte qui transcende les mots et nous fait embrasser l'universel. De tout notre être, nous vibrons de l'amour divin, le seul amour qui nous unisse, nous guide et nous élève. Ce livre relate mon propre chemin dans l'islam, une expérience spirituelle singulière mais qui, je crois, fait écho à tous les autres chemins. C'est une confession, un moment de partage et de rencontre qui nous rassemble dans une unité : celle de Dieu.

Par Soundous Moustarhim
Chez J'ai lu

Auteur

Soundous Moustarhim

Editeur

J'ai lu

Genre

Islam

Mon chemin de foi

Soundous Moustarhim

Paru le 15/10/2025

320 pages

J'ai lu

19,90 €

9782290415573
