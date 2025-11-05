Inscription
#Roman francophone

Ne le dis surtout pas à Paul

Patrick Sabatier

"Ne le dis surtout pas à Paul". A qui peut bien s'adresser cette mystérieuse phrase griffonnée au dos de la photo de classe de la troisième B ? Si Paul a reconnu l'écriture de sa mère, Emma, il s'interroge. Que voulait-elle lui cacher ? Quel était ce secret qu'elle souhaitait taire à tout jamais ? Dans le prolongement de son premier roman, La Lettre, Patrick Sabatier poursuit sa quête intime, à travers Paul Saran, son double romanesque. Il se livre ici à son propre Avis de Recherche, replongeant dans chaque époque de sa vie et se souvenant du "temps des copains" , sans oublier les nombreuses personnalités qu'il a pu croiser dans sa carrière. Entre célébrité et anonymat, il se confie totalement au détour de ses amitiés d'hier et de ses émotions d'aujourd'hui. Patrick Sabatier fait partie des grands noms de la télévision et de la radio. Créateur d'Avis de Recherche, de Porte-Bonheur, du Jeu de la Vérité, d'Atout coeur à la télévision ; animateur sur RTL, Europe 1, RMC à la radio, il fêtera, en 2025, ses 50 ans de carrière.

Par Patrick Sabatier
Chez Litos

Auteur

Patrick Sabatier

Editeur

Litos

Genre

Littérature française

Ne le dis surtout pas à Paul

Patrick Sabatier

Paru le 05/11/2025

288 pages

Litos

8,50 €

9782385061500
