#Album jeunesse

Mes animaux sonores

Xavier Deneux

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le premier livre sonore de la collection Blanc Noir, signé Xavier Deneux ! Un premier imagier des animaux En noir et blanc, avec quelques touches de couleurs, Xavier Deneux représente 10 animaux : le chat, l'oiseau, la grenouille, le cochon, le mouton, etc. Le fort contraste des couleurs permet de stimuler l'éveil visuel de bébé. Un livre sonore pensé pour les tout-petits. Un son à découvrir sur chacune des 10 pages : la pie jacasse, l'éléphant barrit, le chien aboie... Pensées pour les petites mains, les puces sonores sont facilement identifiables pour bébé grâce à leur taille et le cerné coloré qui les entoure. Une fabrication solide et durable, avec des piles AAA longue durée.

Par Xavier Deneux
Chez Tourbillon

|

Auteur

Xavier Deneux

Editeur

Tourbillon

Genre

Livres sonores

Mes animaux sonores

Xavier Deneux

Paru le 01/10/2025

10 pages

Tourbillon

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

ActuaLitté
9791027613403
