La montagne à mains nues

René Desmaison nous raconte ici quelques-unes de ses plus belles escalades, qui ont fait de lui un alpiniste de grande renommée, aussi bien par sa résistance à toute épreuve que par la perfection de sa technique. Au-delà du récit de certains de ses exploits (la Walker des Grandes Jorasses, un sauvetage polémique dans les Drus, le mont Jannu en Himalaya...) et d'un hommage à d'autres figures majeures de sa discipline (Terray, Couzy, Mazeaud, Batkin ou Bonatti), ce livre est également une ode à la montagne, à sa puissance et à sa beauté, mais aussi à l'angoisse qu'elle peut provoquer quand, accroché à elle, "vous avez senti que votre vie ne dépendait plus que de vos deux mains. Vos deux mains nues, crispées désespérément sur le granit".