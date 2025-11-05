Inscription
#Manga

Sudachi - The Demon King Incident Tome 9

Makoto Morishita, Aurélie Brun, Studio Charon

ActuaLitté
Un récit de fantasy pas commes les autres, qui vous fera passer du rire aux larmes ! Après l'affrontement avec le marchant d'items illégaux, Murabito est chargé de ramener Akihdo et Nicholas en ville. Pendant ce temps, Mao et Ash se lancent à la poursuite du criminel pour l'affronter. De son côté, Rudolph active Krampus, la bête mécanique géante de forage, pour déterrer l'ancien royaume des nains. Il est alors sur le point de faire une découverte choquante... Quelle vérité sommeille dans le royaume oublié ?

Chez Nobi Nobi

|

Auteur

Editeur

Nobi Nobi

Genre

Shonen/garçon

Sudachi - The Demon King Incident Tome 9

Makoto Morishita trad. Aurélie Brun

Paru le 05/11/2025

160 pages

Nobi Nobi

7,20 €

9782384966325
