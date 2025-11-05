Sudachi - The Demon King Incident Tome 9

Un récit de fantasy pas commes les autres, qui vous fera passer du rire aux larmes ! Après l'affrontement avec le marchant d'items illégaux, Murabito est chargé de ramener Akihdo et Nicholas en ville. Pendant ce temps, Mao et Ash se lancent à la poursuite du criminel pour l'affronter. De son côté, Rudolph active Krampus, la bête mécanique géante de forage, pour déterrer l'ancien royaume des nains. Il est alors sur le point de faire une découverte choquante... Quelle vérité sommeille dans le royaume oublié ?