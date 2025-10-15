Inscription
Mon chat autour du monde

Françoise de Guibert, Luciano Lozano

C'est la fin de l'année, Solal et sa soeur Adèle préparent Noël en attendant le retour de leur chat Picpuce, parti faire le tour du monde. Au fil des jours et des pages, les enfants reçoivent des lettres de leur chat, postées du Mexique, d'Ethiopie, d'Australie, de Finlande et de Russie. Un album ludique, avec cinq vraies lettres à ouvrir, pour suivre le voyage et les découvertes d'un chat globe-trotteur et malicieux qui découvre Noël autour du monde !

Chez Editions Didier

