Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman jeunesse

Dinosaures

Gail Armstrong

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ils rugissaient il y a des millions d'années. Découvrez... le cinquième titre de notre collection de documentaires animés ! Plongez dans les magnifiques pages sculptées en relief de ce livre et découvrez les incroyables créatures qui ont régné sur Terre il y a des millions d'années ! Vous y rencontrerez de terribles carnivores, des herbivores gigantesques, des reptiles volants et marins, mais aussi les premiers mammifères ayant survécu aux extinctions, ainsi que des fossiles qui ont traversé les millénaires. Un livre pour les amoureux des dinosaures !

Par Gail Armstrong
Chez Quatre Fleuves

|

Auteur

Gail Armstrong

Editeur

Quatre Fleuves

Genre

Préhistoire et dinosaures

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dinosaures par Gail Armstrong

Commenter ce livre

 

Dinosaures

Gail Armstrong

Paru le 01/10/2025

30 pages

Quatre Fleuves

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791026405108
9791026405108
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.