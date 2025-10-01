Ils rugissaient il y a des millions d'années. Découvrez... le cinquième titre de notre collection de documentaires animés ! Plongez dans les magnifiques pages sculptées en relief de ce livre et découvrez les incroyables créatures qui ont régné sur Terre il y a des millions d'années ! Vous y rencontrerez de terribles carnivores, des herbivores gigantesques, des reptiles volants et marins, mais aussi les premiers mammifères ayant survécu aux extinctions, ainsi que des fossiles qui ont traversé les millénaires. Un livre pour les amoureux des dinosaures !