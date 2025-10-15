Intime prolonge un concept artistique imaginé, créé, et partagé par Carla de Coignac avec sa communauté Sur des thèmes choisis avec ses abonnés - les rêves et la réussite, la confiance en soi, le deuil, le bonheur ou encore l'hypersensibilité -, Carla se raconte, se met à nu. Elle partage sa foi en la vie, mais aussi ses doutes, ses maux, ses douleurs, et donne des clés pour avancer sans peur. Carnet de création de chansons et poèmes tout autant que "confession d'une enfant du millénaire" , Intime se lit à fleur de peau et offre à chacun(e) la plus originale des leçons d'espoir et de résilience. Carla de Coignac est chanteuse, parolière (notamment pour Mika et Louane), et créatrice de contenu musical (sur Instagram et sur TikTok où elle est suivie par plus de 260 000 abonnés). Intime est son premier livre.