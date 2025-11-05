Inscription
#Essais

Un long fleuve tranquille

Nicolas Doucet

La série Les Familius est une illustration humoristique et tendre de la vie d'une famille nombreuse. Des parents qui ont quatre enfants, avec leurs soucis, leurs rires, leur quotidien, leur rôle respectif. Le coup de crayon frais et spontané de Nicolas Doucet, qui plaît aux petits comme aux grands. Les Familius ? Une famille presque normale : le père, qui est légèrement gaffeur, et la mère, accessoirement dépassée par les événements, sont accompagnés d'un chien et de leurs charmants enfants : Toinette (une ado bien dans ses pompes), Oscar (avec sa coiffure "dans le vent"), Bertille (qui joue encore à la poupée) et Symphorien (qui sort à peine des langes). Ce qui se passe chez eux ? Comme chez vous... A partir de 6 ans.

Un long fleuve tranquille

Nicolas Doucet

Paru le 05/11/2025

48 pages

Plein Vent

11,00 €

9782384881284
