Honoré d'Estienne d'Orves

Foucault Barret

Honoré d'Estienne d'Orves, officier de marine français, s'est engagé à servir son pays. Lorsque éclate la Deuxième Guerre mondiale, il n'a pas peur de faire partie des tous premiers à passer dans la clandestinité... quitte à risquer sa vie. Loin de sa famille, responsable de tout un réseau de résistance, Honoré réussira-t-il à échapper aux traîtrises et aux Allemands ? La biographie romancée d'un homme exemplaire, qui a gardé l'honneur comme garde-fou et la liberté pour cap... A partir de 11 ans Officier de Marine passé dans la réserve, Foucault Barret est un jeune auteur passionné tant par la littérature que par l'Histoire. C'est dans les héros et les mythes qu'il puise la matière à son écriture. Après plusieurs recueils de nouvelles, il signe son premier roman.

Chez Plein Vent

Foucault Barret

Plein Vent

Romans, témoignages & Co

Honoré d'Estienne d'Orves

Foucault Barret

Paru le 05/11/2025

248 pages

Plein Vent

14,90 €

9782384881277
