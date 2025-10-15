Les femmes contre le trumpisme

Quand, dès les premiers jours de sa présidence, Donald Trump a submergé les Etats-Unis et le monde d'une rafale de décrets, les hommes politiques américains sont restés sidérés et muets. Les seules à s'élever contre cet autoritarisme naissant ont été les femmes. Contre Trump, mais aussi contre ses complices, et ce que l'on peut désormais appeler le trumpisme. Voici l'évêque épiscopalienne Mariann Budde l'interpellant lors d'un service national de prière dès le deuxième jour de son mandat. Voici E. Jean Carroll, qui l'a fait condamner à quatre-vingt-trois millions de dollars de dommages et intérêts pour agression sexuelle et diffamation. Voici Caroline Kennedy qui alerte le Sénat américain sur la folie de son cousin germain en voie de devenir ministre de la Santé. Voici Jane Fonda déclarant que " woke ne signifie jamais que se soucier de l'autre " . Voici la fille trans d'Elon Musk dénonçant les violences de son père. Voici seize autres femmes prenant la parole avec courage pour la démocratie et la liberté. Traduit de l'anglais par Raphaël Zyss. Philippe Corbé réunit les textes de ces vingt-deux femmes engagées contre le trumpisme : Caroline Kennedy, Jane Fonda, E. Jean Carroll, Alexandria Ocasio-Cortez, Mariann Budde et dix-sept autres femmes politiques ou non, démocrates ou républicaines.