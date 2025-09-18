Inscription
#Essais

Travail social et éthique des droits humains

Joffroy Hardy

L'obligation d'évaluer est désormais omniprésente dans les organisations à finalité sociale? : audit, évaluation interne, évaluation externe, auto-évaluation, etc. Chacune et chacun peut s'interroger légitimement sur le(s) but(s) ultime(s) de ces évaluations : par quels moyens ? pour quels objectifs ? et à quelles fins ? (...) On peut se demander, quant au fond, si cette approche, axée prioritairement sur des critères quantifiables d'efficacité et d'efficience, ne détourne pas les professionnels et professionnelles du sens profond de leur métier, en les réduisant au statut de simples exécutants et exécutantes d'indicateurs prédéfinis. Où est la confiance en l'éthique professionnelle de ces acteurs et actrices ? En plaçant l'éthique des droits humains au coeur de nos évaluations, pourrions-nous redéfinir les connaissances issues de nos pratiques ? Et si l'essence de la démocratie et le support de la DUDH (1948) nous offraient les moyens d'évaluation pour tendre à l'effectivité des finalités des organisations à finalité sociale... N'est-ce pas là que réside la qualité du "service"?

Par Joffroy Hardy
Chez Cerisier

|

Auteur

Joffroy Hardy

Editeur

Cerisier

Genre

Travail social

Travail social et éthique des droits humains

Joffroy Hardy

Paru le 18/09/2025

144 pages

Cerisier

15,00 €

9782872672547
© Notice établie par ORB
