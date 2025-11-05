Clones de la nation Intégrale

2045. Dans un monde au bord de l'asphyxie, surveillé par des intelligences artificielles omniprésentes, les clones sont devenus des outils d'Etat, façonnés pour incarner les grandes figures de l'Histoire. Après la fuite de trois d'entre eux du programme britannique, Marie découvre l'impensable : elle est le clone de Marie Curie. Accusé de clonage illégal, son père est arrêté. Pour prouver son innocence, Marie prend la fuite, épaulée par son propre double et par sa meilleure amie. Pourchassée par les services secrets, elle découvre la terrible réalité de l'élevage des clones en Grande-Bretagne. Marie devra alors choisir : accepter de rejoindre leurs rangs en échange de la libération de son père, ou se dresser contre ce système d'exploitation, quitte à tout perdre. Clones de la nation est un roman haletant mêlant science-fiction et thriller d'anticipation, où l'identité se crée entre mémoire, génétique et libre arbitre. Edition intégrale qui regroupe les tomes 1 et 2. PRIX UTOPIALES JEUNESSE 2023 Maïwenn Alix, née en 1987, se consacre à l'écriture depuis 2017. Autrice de la trilogie In Real Life et de la duologie Clones de la Nation, elle a remporté le prix Utopiales Jeunesse deux années consécutives. Ses romans allient suspense, éthique et technologies dans des univers proches du réel. Noblesse Oblige est sa dernière série parue.