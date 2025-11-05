Rejetée. Persécutée. Tourmentée. Farouche. Puissante. Magicienne. Médée aspire à une autre vie. Depuis l'enfance, elle a été séparée de sa soeur, rejetée par sa mère, persécutée par son père. A cause d'un talent dangereux, unique : la magie. Mais quand un jeune héros fringant, Jason, se présente pour mettre la main sur la Toison d'Or à laquelle le père de Médée tient comme à la prunelle de ses yeux, elle y voit une chance de s'échapper. Elle propose alors son aide au jeune homme, dont le charme la séduit rapidement. Pour triompher des épreuves que son père a mises en place pour protéger son trésor, elle offre à Jason toute sa force, sa magie, sa loyauté. Avec l'espoir que cela lui ouvrira les portes de son coeur et de la liberté. Mais au bout du voyage, Médée ne peut échapper à sa destinée. L'histoire épique et puissante de l'héroïne la plus sombre de la mythologie grecque. "Amours contrariées et magie noire... Puissant et saisissant, c'est un livre bouleversant". Luna McNamara "Ce roman enflammé et spectaculaire sur l'une des femmes les plus célèbres de la mythologie est une fascinante plongée dans l'obscurité". Jennifer Saint "Délicieusement effroyable ! " Bea Fitzgerald