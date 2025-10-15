Dans ce recueil d'histoires tendres, la vie avec Coco Mocote est chaque jour une aventure pleine de fantaisie ! Coco Mocote, fils d'un aigle royal et d'une poule, partage avec ses parents le goût de l'aventure mais plutôt dans sa petite maison chérie dans les bois qu'il aime plus que les biscottes. Avec beaucoup de tendresse et de poésie, Gauthier David et Marie Caudry nous livrent le portrait d'un oiseau attachant, qui aime recevoir la visite de son amie Mousseline, suivre des recettes de gâteaux et s'asseoir au soleil en fermant les yeux. Au fil des 11 histoires, la fantaisie jaillit du quotidien lors de formidables glissades de luge, d'une épique partie de cache-cache foufou, d'un délicieux goûter chocolaté avec Mousseline, d'une étonnante visite d'un arc-en-ciel à la maison, et bien d'autres aventures !