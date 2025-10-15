Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Coco Mocote

Marie Caudry, Gauthier David

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans ce recueil d'histoires tendres, la vie avec Coco Mocote est chaque jour une aventure pleine de fantaisie ! Coco Mocote, fils d'un aigle royal et d'une poule, partage avec ses parents le goût de l'aventure mais plutôt dans sa petite maison chérie dans les bois qu'il aime plus que les biscottes. Avec beaucoup de tendresse et de poésie, Gauthier David et Marie Caudry nous livrent le portrait d'un oiseau attachant, qui aime recevoir la visite de son amie Mousseline, suivre des recettes de gâteaux et s'asseoir au soleil en fermant les yeux. Au fil des 11 histoires, la fantaisie jaillit du quotidien lors de formidables glissades de luge, d'une épique partie de cache-cache foufou, d'un délicieux goûter chocolaté avec Mousseline, d'une étonnante visite d'un arc-en-ciel à la maison, et bien d'autres aventures !

Par Marie Caudry, Gauthier David
Chez Casterman

|

Auteur

Marie Caudry, Gauthier David

Editeur

Casterman

Genre

Casterman

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Coco Mocote par Marie Caudry, Gauthier David

Commenter ce livre

 

Coco Mocote

Marie Caudry, Gauthier David

Paru le 15/10/2025

80 pages

Casterman

13,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782203290181
9782203290181
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.