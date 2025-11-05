La vieillesse aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, est une saison de la vie souvent mal aimée et qui fait peur. Or savez-vous que dans la Bible, le grand âge est aussi un signe de bénédiction ? Ainsi, il est écrit que Mathusalem vécut jusqu'à 969 ans ! La Bible ne nie pas la faiblesse physique, la maladie, la tristesse, voire l'angoisse que vivent certaines personnes dans le grand âge. Mais comme le montre l'auteur de Ce que dit la Bible sur la vieillesse à travers quelques exemples, tels Abraham et Sara appelés par Dieu à un âge très avancé, les personnes âgées sont aussi appelées à une profonde fécondité spirituelle. Loïc Gicquel des Touches, prêtre du Diocèse de Séez (Orne) est diplômé de l'Institut Biblique Pontifical de Rome. Tout en étant curé de paroisse (Alençon), il enseignait l'écriture Sainte au Centre d'Etudes théologiques et au Séminaire Saint-Jean Eudes de Caen. Il est maintenant Curé de l'Aigle.