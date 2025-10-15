A la découverte des aurores boréales en France

Qu'est-ce qu'une aurore boréale ? Où peut-on les voir et les photographier ? Comment se fait-il qu'on puisse en admirer jusqu'en France ? Aussi fascinantes qu'éphémères, les aurores boréales sont des phénomènes lumineux atmosphériques survenant à la suite d'intenses éruptions solaires, lesquelles sont plus fortes et nombreuses pendant certaines périodes, appelées maximums d'activité du Soleil. Alors que ce pic est atteint en 2025 et durera plusieurs années, les aurores polaires, bien connues pour être visibles aux latitudes septentrionales, deviennent observables jusqu'en France. Ce guide pratique est idéal pour partir à la rencontre des aurores boréales de nos latitudes ! Illustré par plus de 100 magnifiques photographies réalisées par Emmanuel Beaudoin et par la communauté francophone de chasseurs d'aurores, il vous détaille les mécanismes de ces phénomènes et vous donne tous les conseils pour vous préparer, les observer et les photographier.