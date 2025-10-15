Inscription
#Essais

DSCG 4 - Comptabilité et audit

Robert Obert, Marie-Pierre Mairesse, Arnaud Desenfans

ActuaLitté
A JOUR DU PCG 2025 Tout le DSCG 4, Comptabilité et audit - Respect de la progression logique du programme et du volume horaire - Mise en avant des compétences et des mots-clés du programme - Préparation à l'épreuve (évaluation par les compétences) - Approche transversale à travers des cas de synthèseLes + du cours : définitions des mots-clés, exemples et focus thématiques, citations (articles phares), schémas et tableaux de synthèse, avis d'experts et ressources complémentaires Les + des applications : des exercices variés et progressifs, une évaluation pas à pas par les compétences, des conseils et fiches méthodologiques, un sujet type d'examen intégralement corrigé, tous les corrigés inclus

Par Robert Obert, Marie-Pierre Mairesse, Arnaud Desenfans
Chez Dunod

|

Auteur

Robert Obert, Marie-Pierre Mairesse, Arnaud Desenfans

Editeur

Dunod

Genre

DSCG4 Comptabilité et audit

DSCG 4 - Comptabilité et audit

Robert Obert, Marie-Pierre Mairesse, Arnaud Desenfans

Paru le 15/10/2025

720 pages

Dunod

46,00 €

9782100876495
© Notice établie par ORB
