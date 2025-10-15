Inscription
#Beaux livres

Jacques Grange

Pierre Passebon, Nicolas Mathéus

ActuaLitté
Depuis plus de cinquante ans, Jacques Grange est le décorateur de prédilection des maisons de collectionneurs, d'artistes, de couturiers, mais aussi des hôtels, des restaurants de luxe et des maisons historiques dont il faut conserver l'âme tout en les modernisant. Fort d'un cursus classique parisien et de sa passion pour l'art contemporain, Jacques Grange a développé une conception unique et une approche inimitable de la décoration d'intérieur. Dans ce troisième opus consacré à son travail, illustré de photographies inédites de Nicolas Mathéus, la vision très contemporaine de la tradition française chère au maître-décorateur est mise en valeur dans trente-huit de ses projets récents, en Europe et aux Etats-Unis. Luxueux hôtels particuliers à Paris, élégantes résidences à Londres et à New York, hôtels conçus comme des maisons, refuges raffinés en bord de mer en Nouvelle-Angleterre et à Comporta, demeures historiques subtilement restaurées en Normandie et sur la Riviera, chaque projet porte la touche singulière et le talent artistique inégalé de Jacques Grange. Le texte de Pierre Passebon explore les fondements de l'évolution créative du décorateur, sa connaissance de l'art contemporain, et examine son esthétique éclectique, originale et raffinée. Au cours de son illustre carrière, Jacques Grange est toujours resté aussi inspiré et ouvert sur le monde, continuant à influencer de jeunes générations de clients et de designers par sa vision illimitée et sa passion pour la beauté.

Paru le 15/10/2025

376 pages

75,00 €

Scannez le code barre 9782080495815
9782080495815
