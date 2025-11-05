Les vacances au ski, toute une histoire ! Dans le profond mouvement sociétal engendré par les congés payés, la montagne, jusqu'alors habitée par les plus pauvres mais visitée par les plus riches, s'est vu peu à peu gagner par une nouvelle forme de tourisme : le ski. L'homme descendait de l'alpage roussi par l'automne, voilà qu'il y remonte pour glisser sur ces espaces enneigés, où les bergeries jouxtent de nouveaux hôtels, précurseurs de ce qui deviendra nos stations modernes, dont certaines portent dans leur appellation même cette histoire : L'Alpe d'Huez et Les Deux Alpes pour ne citer que ces deux-là. Mais c'est à partir du Plan neige voulu par le général de Gaulle, que les vacances au ski sont devenues vraiment populaires, le pendant de celles remplissant les plages en été. Cette épopée blanche a aussi créé des personnages iconiques comme le moniteur de ski et son pull rouge et d'indélébiles souvenirs ancrés dans une bonne partie des familles françaises, tant et si bien que le cinéma s'en est emparé avec, s'il fallait ne garder qu'un film, le cultissime Les bronzés font du ski. On se retrouve en montagne pour skier, mais aussi pour partager de bons moments autour d'une fondue, raclette et autre tartiflette, des recettes emblématiques de l'hiver et de la neige, réinventées ou crées pour l'occasion. Les vacances au ski, c'est une déconnexion pour tous, un privilège pour d'autres mais, surtout, le meilleur moyen d'aimer la rigueur de l'hiver. Bref, c'est tout une histoire ! Ce nouvel opus de Ski Français en porte l'ambition.