#Essais

Amour, force & lumière, le chamanisme expliqué par les esprits

Laurent Huguelit

ActuaLitté
Laurent Huguelit fête son retour à l'écriture avec Amour, force & lumière, un tour de force en deux tomes entièrement canalisés qui vont révolutionner notre compréhension de la vie, de la mort, du chamanisme et de la spiritualité. Dans ce premier ouvrage, l'animal de pouvoir de l'auteur prend la parole et nous accompagne, à travers les réalités, dans une épopée pleine de fulgurances. Du Monde d'en bas au Monde d'en haut, en passant par la nature sauvage et les espaces intermédiaires, ce voyage extraordinaire offre un trésor de prises de conscience et de pratiques inédites : boussole chamanique, intention maîtresse, etc. Un grand changement est en cours sur la planète Terre, et les esprits alliés de l'humanité s'en donnent à coeur joie.

Par Laurent Huguelit
Chez Mamaéditions.com

|

Auteur

Laurent Huguelit

Editeur

Mamaéditions.com

Genre

Chamanisme

Amour, force & lumière, le chamanisme expliqué par les esprits

Laurent Huguelit

Paru le 08/10/2025

160 pages

Mamaéditions.com

20,95 €

9782845947771
