Entre modernisme et tradition. Un pontife dans l'air du temps ? Le Vatican, 2020. La pandémie vient de frapper l'Italie tout comme le reste du monde, et un homme, seul, prie pour l'Humanité place Saint-Pierre. Elu en 2013 suite à la renonciation de Benoît XVI, Jorge Mario Bergoglio, devenu pape sous le nom de François, a depuis navigué à travers les tempêtes de la crise de l'Eglise, les tensions internes et les défis mondiaux. Homme de foi mais aussi de courage, il se démarque par un esprit progressiste, refusant l'indifférence envers les pauvres et les migrants, combattant le rejet des personnes homosexuelles, questionnant le rôle des femmes dans l'Eglise. A travers ses actions, il se montre sensible aux grandes causes du XXIe siècle. En se rendant dès le début de son pontificat à Lampedusa, il prend position pour la défense des migrants. En rupture avec certaines conventions papales, mais conservateur sur d'autres sujets comme le célibat des prêtres ou le recours à l'IVG, il n'hésite pas à mener des réformes pour plus de transparence dans l'Eglise et à lutter ouvertement contre les abus. De ses souvenirs en Argentine durant la dictature à ses décisions tranchées à la tête du Vatican, en passant par ses discours à l'ONU en 2025 sur la crise environnementale, le pape François affiche une certaine volonté de changement. Entre tradition et modernité, il prendra part aux problématiques contemporaines à travers ses actes de diplomatie silencieuse et ne cessera de prêcher la tolérance durant les douze années de son pontificat, tout en cherchant à préserver l'unité de l'Eglise. Premier souverain pontife sud-américain, précurseur dans de nombreux domaines, le pape François s'éteint en 2025 à l'âge de 88 ans un lundi de Pâques. Avec des réformes visibles pour un renouveau ecclésial et un engagement en faveur de l'inclusion, de la paix et de la justice sociale, ce " pape du bout du monde " marque les esprits par sa proximité avec le peuple et son modernisme.