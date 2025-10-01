Inscription
Un facteur à bout de souffle

Jean-noel Dumas

Le facteur frappe à notre porte, porteur d'espoir ou de crainte, des nouvelles de cousine Eugénie ou du cadeau d'oncle Claude, de l'avis d'imposition ou de la mensualité de retraite. La Poste a fait à ses agents le plus beaux des cadeaux, celui d'être proche de nous, de nos joies et de nos peines, de nos sourires et de nos larmes. Jean-Noël Dumas, facteur "à l'ancienne" , nous raconte avec beaucoup d'émotion cette époque aujourd'hui presque oubliée, cette mission dont il s'est senti chargé, cette proximité qui a suscité sa vocation. Un témoignage touchant sur la beauté des relations humaines, de la solidarité et de la proximité.

Par Jean-noel Dumas
Chez La Fontaine de Siloé

|

Auteur

Jean-noel Dumas

Editeur

La Fontaine de Siloé

Genre

Romans de terroir

9,90 €

ActuaLitté
