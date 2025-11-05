Inscription
#Beaux livres

L'aventure Lumière

Thierry Frémaux

ActuaLitté
Ce beau livre réunit pour la première fois les textes des commentaires écrits et dits par Thierry Frémaux dans Lumière, l'aventure commence et Lumière, l'aventure continue, ses deux films-hommages aux frères Lumière. Chaque texte accompagne un photogramme restauré, offrant une redécouverte sensible et éclairée des premiers films du cinéma. A travers sa voix singulière, Thierry Frémaux transmet son admiration pour l'invention cinématographique et l'humanité des images, mêlant analyse, émotion et histoire. Un voyage visuel et narratif aux sources du 7 ? art.

Par Thierry Frémaux
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Thierry Frémaux

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Histoire du cinéma

L'aventure Lumière

Thierry Frémaux

Paru le 05/11/2025

471 pages

Actes Sud Editions

53,00 €

9782330214265
