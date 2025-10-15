Chaque jour, notre cerveau doit relever des défis : établir des certitudes dans des environnements de plus en plus complexes, communiquer avec autrui malgré des univers mentaux atomisés et une forte propension à l'isolement. Les idéologies offrent souvent un raccourci commode pour satisfaire ces deux besoins essentiels. Les scripts mentaux qu'elles procurent nourrissent le sentiment d'une identité partagée. Mais ces idéologies paralysent nos pensées, détruisent la plasticité, les possibilités créatrices de notre cerveau, et nous rendent moins adaptables et moins sensibles à autrui. Parfois, elles font même de certains d'entre nous des personnalités dogmatiques. A l'aide d'entretiens et de tests neuropsychologiques élaborés pour ce livre, Leor Zmigrod explore les facteurs biologiques qui favorisent la rigidité mentale. Y a-t-il des prédispositions génétiques au dogmatisme ? Un cerveau de droite et un cerveau de gauche ? Quel impact les préjugés ont-ils sur nos prises de décision ? Dans ce livre traduit en quinze langues, Leor Zmigrod pose les jalons d'une nouvelle discipline, la neuropolitique, qui nous invite à identifier, à comprendre et à corriger nos modes de pensée rigides. Dans un monde plus polarisé que jamais, Le Cerveau idéologique est un véritable manuel scientifique de résistance à l'endoctrinement et aux extrémismes.