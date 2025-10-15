Petit Larousse illustré des symboles et des signes

Pourquoi un coeur transpercé d'une flèche représente-t-il traditionnellement l'ardeur du sentiment amoureux ? Quelles sont les différentes images de la fertilité ? Pourquoi la balance est-elle associée à l'idée de justice ? Nous vivons dans une "forêt de symboles" foisonnante de sens cachés et d'interprétations diverses. Des hiéroglyphes de l'ancienne Egypte aux logos des marques, en passant par les emblèmes maçonniques ou l'iconographie religieuse, toutes ces représentations font ici l'objet d'une passionnante analyse. Cet ouvrage, très richement illustré, organisé de manière thématique, facile à consulter et accessible à tous les publics, explore l'origine et la signification de plus de deux mille symboles et signes, à travers les siècles et les continents. En révélant l'univers secret des symboles qui nourrissent notre imaginaire collectif, il invite à un fascinant voyage au coeur du patrimoine culturel mondial.