Sous les flocons de Manhattan

24 jours pour tomber amoureux ! A Brooklyn, Emma, influenceuse en quête de succès, jongle entre sa vie modeste, son job de serveuse et les apparences qu'elle entretient sur les réseaux sociaux. Son objectif ? Une série de vidéos de l'Avent pour séduire les marques. De l'autre côté du miroir, Nate, ancien soldat devenu agent de sécurité, tente de se reconstruire après une blessure physique et émotionnelle. Routinier, méfiant, il vit dans la discrétion. Leur première rencontre fait des étincelles. Il leur reste vingt-quatre jours pour tomber amoureux.