Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Sous les flocons de Manhattan

Kristen Rivers

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
24 jours pour tomber amoureux ! A Brooklyn, Emma, influenceuse en quête de succès, jongle entre sa vie modeste, son job de serveuse et les apparences qu'elle entretient sur les réseaux sociaux. Son objectif ? Une série de vidéos de l'Avent pour séduire les marques. De l'autre côté du miroir, Nate, ancien soldat devenu agent de sécurité, tente de se reconstruire après une blessure physique et émotionnelle. Routinier, méfiant, il vit dans la discrétion. Leur première rencontre fait des étincelles. Il leur reste vingt-quatre jours pour tomber amoureux.

Par Kristen Rivers
Chez Editions Prisma

|

Auteur

Kristen Rivers

Editeur

Editions Prisma

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sous les flocons de Manhattan par Kristen Rivers

Commenter ce livre

 

Sous les flocons de Manhattan

Kristen Rivers

Paru le 01/10/2025

327 pages

Editions Prisma

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782810442447
9782810442447
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.