Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Merveilleux Univers

Alain Boyer, Yves et aude Morvan

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une encyclopédie époustouflante qui regorge : - d'informations présentées de façon dynamique, sous forme d'encadrés : "Le sais-tu ? " , "Incroyable ! " , et de paragraphes plus approfondis - de magnifiques illustrations sur l'Univers, très réalistes - de photos prises par le fameux téléscope HubbleL'ouvrage aborde tous les sujets importants sur ce thème : l'origine de l'Univers, la Terre et ses caractéristiques, le Soleil, le Système solaire, la Lune, les astéroïdes, les comètes et les étoiles filantes, la vie des étoiles, les galaxies, la conquête de l'Espace, la vie dans l'Espace, la conquête de Mars...

Par Alain Boyer, Yves et aude Morvan
Chez Larousse

|

Auteur

Alain Boyer, Yves et aude Morvan

Editeur

Larousse

Genre

Astronomie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Merveilleux Univers par Alain Boyer, Yves et aude Morvan

Commenter ce livre

 

Merveilleux Univers

Alain Boyer, Yves et aude Morvan

Paru le 15/10/2025

40 pages

Larousse

13,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782036078291
9782036078291
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.