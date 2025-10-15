Merveilleux Univers

Une encyclopédie époustouflante qui regorge : - d'informations présentées de façon dynamique, sous forme d'encadrés : "Le sais-tu ? " , "Incroyable ! " , et de paragraphes plus approfondis - de magnifiques illustrations sur l'Univers, très réalistes - de photos prises par le fameux téléscope HubbleL'ouvrage aborde tous les sujets importants sur ce thème : l'origine de l'Univers, la Terre et ses caractéristiques, le Soleil, le Système solaire, la Lune, les astéroïdes, les comètes et les étoiles filantes, la vie des étoiles, les galaxies, la conquête de l'Espace, la vie dans l'Espace, la conquête de Mars...