Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Le vent qui soufflait ce jour-là

Séverine Vidal, Antonin Faure

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Emil est nouveau. A cause de la guerre, il a quitté son papa, sa maison, son pays. Ce soir, il est invité à dormir chez Frida, une amie de sa nouvelle école. Elle dévale les escaliers pour l'accueillir. Emil suit Frida et ses amis vers les gâteaux, les rires, la musique... Plus tard, les amis se rassemblent dans la chambre de Frida. Chacun, dévoile le contenu de son sac. Quand vient le tour de Emil, il sort de précieux objets de son sac : une écharpe avec l'odeur de son papa, la clé de son ancienne maison, un flacon de terre de sa précédente école... Alors qu'il dévoile à ses amis tous ses trésors, de merveilleux souvenirs rejaillissent... Un texte subtil et poétique qui permet d'aborder avec délicatesse la question de la guerre, du déracinement et de l'identité avec les enfants.

Par Séverine Vidal, Antonin Faure
Chez Larousse

|

Auteur

Séverine Vidal, Antonin Faure

Editeur

Larousse

Genre

Autres éditeurs (K à O)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le vent qui soufflait ce jour-là par Séverine Vidal, Antonin Faure

Commenter ce livre

 

Le vent qui soufflait ce jour-là

Séverine Vidal, Antonin Faure

Paru le 15/10/2025

32 pages

Larousse

14,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782036062764
9782036062764
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.