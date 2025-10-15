Le vent qui soufflait ce jour-là

Emil est nouveau. A cause de la guerre, il a quitté son papa, sa maison, son pays. Ce soir, il est invité à dormir chez Frida, une amie de sa nouvelle école. Elle dévale les escaliers pour l'accueillir. Emil suit Frida et ses amis vers les gâteaux, les rires, la musique... Plus tard, les amis se rassemblent dans la chambre de Frida. Chacun, dévoile le contenu de son sac. Quand vient le tour de Emil, il sort de précieux objets de son sac : une écharpe avec l'odeur de son papa, la clé de son ancienne maison, un flacon de terre de sa précédente école... Alors qu'il dévoile à ses amis tous ses trésors, de merveilleux souvenirs rejaillissent... Un texte subtil et poétique qui permet d'aborder avec délicatesse la question de la guerre, du déracinement et de l'identité avec les enfants.