Puzzle mystères - Encanto

Casita abrite toute la famille Madrigal. Chacun y cache ses plus précieux secrets ! Retrouvez l'incroyable maison de Mirabel dans ce coffret, qui contient un poster à colorier selon le code couleur pour révéler l'illustration mystère dessinée par Jérémy Mariez, ainsi qu'un puzzle de 1 000 pièces pour reconstituer votre illustration en couleur. Détendez-vous avec Mirabel et sa fantastique famille ! Ce coffret contient : - le puzzle déjà colorisé, 1 000 pièces, 478 x 690 mm ; - un poster "Coloriages Mystères" à colorier, 430 x 300 mm.