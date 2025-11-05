Inscription
#Polar

Les secrets de la femme de ménage

Karine Forestier, Freida McFadden

Avec ce nouvel emploi, Millie semble avoir une chance en or. Chez les Garrick, un couple fortuné qui possède un somptueux appartement avec vue sur Manhattan, elle fait le ménage et prépare les repas dans la magnifique cuisine. Mais elle ne tarde pas à déceler quelques ombres au tableau... Son patron, Douglas Garrick, est d'humeur de plus en plus changeante. Et pourquoi sa femme, Wendy, reste-t-elle toujours enfermée dans la chambre d'amis ? Le jour où Millie découvre du sang sur une chemise de nuit, elle ne peut plus rester les bras croisés. Quelque chose se trame dans cette maison. Et cela pourrait bien se retourner contre elle, si elle continue à fouiner dans les secrets des autres...

Par Karine Forestier, Freida McFadden
Chez J'ai lu

|

Auteur

Karine Forestier, Freida McFadden

Editeur

J'ai lu

Genre

Romans policiers

Les secrets de la femme de ménage

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 05/11/2025

416 pages

J'ai lu

12,00 €

9782290430774
