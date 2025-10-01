Leurs secrets

" C'est trop beau cet échange de maison, ça cache quelque chose. " Sur le papier, tout le monde devait trouver son compte dans l'échange de maisons auquel les deux couples avaient souscrit. Alma et Léon qui rêvaient d'un Noël de carte postale montagnarde, avaient troqué leur maison contre ce beau et grand chalet qui blanchissait déjà sous l'assaut des flocons. Capucine et Marin, qui avaient de la famille dans la région et une envie d'embruns, s'installaient eux dans la luxueuse villa bretonne d'Alma et Léon. Chaque couple allait donc se glisser dans la vie de l'autre pour deux semaines, dans l'inconnu et le dépaysement idéalisés. Découvrir un nouvel environnement, un autre mode de vie, des habitudes différentes. Et très vite, les secrets que chacun avait laissés sur place. Des secrets, qui, déterrés, n'allaient pas tarder à défigurer la magie de Noël et transformer l'illusion en effroi.