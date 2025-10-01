Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Leurs secrets

Angélina Delcroix

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" C'est trop beau cet échange de maison, ça cache quelque chose. " Sur le papier, tout le monde devait trouver son compte dans l'échange de maisons auquel les deux couples avaient souscrit. Alma et Léon qui rêvaient d'un Noël de carte postale montagnarde, avaient troqué leur maison contre ce beau et grand chalet qui blanchissait déjà sous l'assaut des flocons. Capucine et Marin, qui avaient de la famille dans la région et une envie d'embruns, s'installaient eux dans la luxueuse villa bretonne d'Alma et Léon. Chaque couple allait donc se glisser dans la vie de l'autre pour deux semaines, dans l'inconnu et le dépaysement idéalisés. Découvrir un nouvel environnement, un autre mode de vie, des habitudes différentes. Et très vite, les secrets que chacun avait laissés sur place. Des secrets, qui, déterrés, n'allaient pas tarder à défigurer la magie de Noël et transformer l'illusion en effroi.

Par Angélina Delcroix
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Angélina Delcroix

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Leurs secrets par Angélina Delcroix

Commenter ce livre

 

Leurs secrets

Angélina Delcroix

Paru le 01/10/2025

272 pages

Hugo et Compagnie

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755681949
9782755681949
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.