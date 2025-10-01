Inscription
#Essais

Taylor Swift Superstar

Carolyn Mchugh

ActuaLitté
La biographie illustrée complète de l'incroyable histoire musicale de la plus grande star planétaire depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui ! Taylor Swift ne cesse de fracasser les records. Ses albums ont dépassé les 200 millions de ventes dans le monde entier et elle est l'artiste féminine la plus écoutée sur la plateforme musicale Spotify. Au fil du temps, chacun de ses albums studio s'est hissé en tête des classements. Midnights, sorti en 2022, a cumulé un nombre record de 184, 69 millions d'écoutes en 24 heures. Et plus récemment, le disque double The Tortured Poets Department a fait exploser les compteurs en atteignant plus de 300 millions d'écoutes en une seule journée. Sa dernière tournée mondiale, The Eras Tour, est son plus ambitieux projet : trois heures de concert divisées en actes, chacun célébrant l'un de ses albums. Une preuve de son talent, elle a remporté 14 Grammy Awards, dont 4 pour l'album de l'année, et est l'artiste la plus récompensée de l'histoire des American Music Awards, avec un nombre sans précédent de 40 trophées. Parmi ses nombreux autres prix et récompenses, on peut citer son titre de Femme de la décennie 2010 par le magazine Billboard et celui d'Artiste de la décennie 2010 par les American Music Awards. Voici l'histoire de Taylor Swift, album par album, à ce jour...

Par Carolyn Mchugh
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Carolyn Mchugh

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Variété internationale

Taylor Swift Superstar

Carolyn Mchugh

Paru le 01/10/2025

160 pages

Hugo et Compagnie

18,50 €

ActuaLitté
9782755677737
