Taylor Swift Superstar

La biographie illustrée complète de l'incroyable histoire musicale de la plus grande star planétaire depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui ! Taylor Swift ne cesse de fracasser les records. Ses albums ont dépassé les 200 millions de ventes dans le monde entier et elle est l'artiste féminine la plus écoutée sur la plateforme musicale Spotify. Au fil du temps, chacun de ses albums studio s'est hissé en tête des classements. Midnights, sorti en 2022, a cumulé un nombre record de 184, 69 millions d'écoutes en 24 heures. Et plus récemment, le disque double The Tortured Poets Department a fait exploser les compteurs en atteignant plus de 300 millions d'écoutes en une seule journée. Sa dernière tournée mondiale, The Eras Tour, est son plus ambitieux projet : trois heures de concert divisées en actes, chacun célébrant l'un de ses albums. Une preuve de son talent, elle a remporté 14 Grammy Awards, dont 4 pour l'album de l'année, et est l'artiste la plus récompensée de l'histoire des American Music Awards, avec un nombre sans précédent de 40 trophées. Parmi ses nombreux autres prix et récompenses, on peut citer son titre de Femme de la décennie 2010 par le magazine Billboard et celui d'Artiste de la décennie 2010 par les American Music Awards. Voici l'histoire de Taylor Swift, album par album, à ce jour...