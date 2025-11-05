Inscription
#Imaginaire

Fiers de hache

John Lang

L'hospitalité du territoire de Fernol est bien connue. Ses villes prospères et ses terres fertiles attirent quantité de voyageurs souhaitant prendre un nouveau départ. Mais quand l'officier Dutalus est réveillé au petit matin pour laisser entrer des dizaines de familles à l'air tellement inoffensif que cela en devient suspect, le doute n'est plus permis : la grande invasion molle a débuté, et seuls les Fiers de Hache, liés de façon improbable à ce lointain pays par le biais d'une prophétie au texte nébuleux, pourront la stopper. Infatigable rôliste connu sous le nom de Pen of Chaos, John Lang a créé en 2001 l'univers du Donjon de Naheulbeuk, une série de fantasy humoristique transmédia. Fiers de Hache lui fait directement suite.

Par John Lang
Chez J'ai lu

|

Auteur

John Lang

Editeur

J'ai lu

Genre

Fantasy

Fiers de hache

John Lang

Paru le 05/11/2025

572 pages

J'ai lu

18,90 €

9782290425763
