Le premier album de naissance astrologique ! De l'avant naissance avec la grossesse, les portraits de Papa et Maman, l'annonce à la famille, le choix du prénom... à l'arrivée de bébé Balance (21 septembre - 22 octobre), à travers le récit du jour de sa naissance, le séjour à la maternité, le retour à la maison, la rencontre avec les proches... Sans oublier une partie pour immortaliser toutes ses découvertes et étapes clés : premier bain, premier sourire, première sortie en poussette, première purée, premiers pas, première dent... Un album de naissance astrologique, à lire et à remplir, pourdécouvrir ce que son signe dit debébé BALANCE, ses traits decaractère, lesprémices de sapersonnalité et garderprécieusement enmémoire tous les premiers instants de sa vie !