Atlas des îles

Okinawa, Lofoten, Zanzibar, Gozo, Holbox... autant de noms qui invitent au rêve et qui réveillent l'aventurier qui sommeille en vous. Dans cet atlas, Le Routard vous embarque pour une traversée inoubliable au coeur des 50 îles les plus envoutantes de la planète. Des plages paradisiaques des Caraïbes aux paysages lunaires des îles Eoliennes, en passant par les archipels glacés du Grand Nord, explorez la faune et la flore de chaque île, plongez dans leur culture et partez à la découverte de leurs trésors les plus secrets. Au programme : - De grandes cartes illustrées, pour réveiller l'explorateur marin qui est en vous - Des photos sublimes, qui capturent la beauté insulaire - Des infos pratiques : comment y aller, comment s'y déplacer, la meilleure période pour y séjourner... - Des anecdotes drôles et surprenantes - Des pages thématiques : les îles spécial plongée, les îles désertes, les îles polaires... Des quatre coins des mers et des océans, partez à la découverte des îles, qu'elles soient secrètes ou incontournables. Entre récits captivants, cartes illustrées et conseils pratiques pour planifier votre aventure, voici le livre parfait pour larguer les amarres. Le Routard vous invite à prendre le large !