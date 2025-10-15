Inscription
En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Atlas des îles

Collectif, Hachette tourisme

ActuaLitté
Okinawa, Lofoten, Zanzibar, Gozo, Holbox... autant de noms qui invitent au rêve et qui réveillent l'aventurier qui sommeille en vous. Dans cet atlas, Le Routard vous embarque pour une traversée inoubliable au coeur des 50 îles les plus envoutantes de la planète. Des plages paradisiaques des Caraïbes aux paysages lunaires des îles Eoliennes, en passant par les archipels glacés du Grand Nord, explorez la faune et la flore de chaque île, plongez dans leur culture et partez à la découverte de leurs trésors les plus secrets. Au programme : - De grandes cartes illustrées, pour réveiller l'explorateur marin qui est en vous - Des photos sublimes, qui capturent la beauté insulaire - Des infos pratiques : comment y aller, comment s'y déplacer, la meilleure période pour y séjourner... - Des anecdotes drôles et surprenantes - Des pages thématiques : les îles spécial plongée, les îles désertes, les îles polaires... Des quatre coins des mers et des océans, partez à la découverte des îles, qu'elles soient secrètes ou incontournables. Entre récits captivants, cartes illustrées et conseils pratiques pour planifier votre aventure, voici le livre parfait pour larguer les amarres. Le Routard vous invite à prendre le large !

|

Auteur

Collectif, Hachette tourisme

Editeur

Hachette

Genre

Guides pratiques

Atlas des îles

Collectif, Hachette tourisme

Paru le 15/10/2025

312 pages

Hachette

35,00 €

9782017338284
Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
