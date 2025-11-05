Inscription
#Roman francophone

Ne jamais dire jamais

Viviane Ascain, Joanna Shupe

ActuaLitté
Cela fait des années que Katherine Delafield est fiancée avec le magnat de l'immobilier Preston Clarke. Ou, du moins, c'est ce qu'elle pensait, car celui-ci n'a visiblement aucune intention de l'épouser. Une fois oubliés ces rêves ridicules d'amour et de mariage, Katherine compte bien goûter à tous les plaisirs que peut offrir New York. Et les plus scandaleux sont les meilleurs ! Aussi, lorsqu'elle rencontre un séduisant jeune homme à un bal masqué, elle décide qu'il sera sa première conquête. Mais elle ignore qu'il s'agit de Preston...

Par Viviane Ascain, Joanna Shupe
Chez J'ai lu

|

Auteur

Viviane Ascain, Joanna Shupe

Editeur

J'ai lu

Genre

Romance historique

Ne jamais dire jamais

Joanna Shupe trad. Viviane Ascain

Paru le 05/11/2025

320 pages

J'ai lu

7,80 €

ActuaLitté
9782290420928
