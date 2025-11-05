Ne jamais dire jamais

Cela fait des années que Katherine Delafield est fiancée avec le magnat de l'immobilier Preston Clarke. Ou, du moins, c'est ce qu'elle pensait, car celui-ci n'a visiblement aucune intention de l'épouser. Une fois oubliés ces rêves ridicules d'amour et de mariage, Katherine compte bien goûter à tous les plaisirs que peut offrir New York. Et les plus scandaleux sont les meilleurs ! Aussi, lorsqu'elle rencontre un séduisant jeune homme à un bal masqué, elle décide qu'il sera sa première conquête. Mais elle ignore qu'il s'agit de Preston...