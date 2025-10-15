Inscription
#Essais

Egypte

Collectif, Le Routard

ActuaLitté
Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Surgissant du fond des âges, l'Egypte et sa civilisation fascinent et habitent l'imaginaire de tous ceux qui la sillonnent. Les pyramides et la vallée des Rois, le Nil et la mer Rouge envoûtent longtemps après le retour. Dans Le Routard Egypte, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - une première partie en couleurs pour découvrir le pays à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (découvrir le soleil levant depuis la vallées des rois, rencontrer les poissons de la mer rouge en faisant de la plongée à Safaga...), des visites (déambuler entre les colonnes du temple de Carnac, partir à la découverte des célèbres pyramides et leur histoire...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - plus de 30 cartes avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir l'Egypte hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis plus de 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.

Par Collectif, Le Routard
Chez Hachette

|

Auteur

Collectif, Le Routard

Editeur

Hachette

Genre

Egypte

Egypte

Collectif, Le Routard

Paru le 15/10/2025

484 pages

Hachette

16,95 €

