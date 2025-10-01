Major Fatal - Edition 50 ans

Après Arzach, Major Fatal est l'autre chef-d'oeuvre expérimental de Moebius paru dans les pages de Métal Hurlant. Sans scénario préétabli, d'une improvisation totale et débridée, l'artiste y réalise 98 pages en noir et blanc d'une prouesse et d'une imagination inédites, et, ce faisant, change profondément l'esthétique de la science-fiction comme les modes narratifs du genre en bande dessinée. (Re)découvrez cette oeuvre incontournable accompagnée des autres histoires mettant en scène son personnage fétiche du major Grubert, dans un étui collector ouvragé avec découpe laser et dessin au trait en vernis sélectif, au tirage limité (3 000 exemplaires).