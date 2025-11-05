Inscription
#Roman francophone

Les princes du ciel

Antonio G. Iturbe, Myriam Chirousse

ActuaLitté
Au début des années 1920, Antoine de Saint-Exupéry et Jean Mermoz, pilotes émérites, voient en l'Aéropostale leur planche de salut pour échapper à un quotidien qui leur semble bien terne. C'est ainsi que leurs routes se croisent et rejoignent celle d'Henri Guillaumet, à un tournant de leur existence qui inaugure une ère nouvelle : celle de leur légende. Ensemble, ils vont ouvrir les premières lignes d'acheminement du courrier sur des routes aériennes inexplorées, défiant l'Atlantique, affrontant des déserts hostiles ou bravant les sommets enneigés de la cordillère des Andes. Mais dans ce siècle déchiré par la guerre, les turbulences de la vie peuvent vite les rattraper...

Par Antonio G. Iturbe, Myriam Chirousse
Chez J'ai lu

|

Auteur

Antonio G. Iturbe, Myriam Chirousse

Editeur

J'ai lu

Genre

XXe siècle

Les princes du ciel

Antonio G. Iturbe trad. Myriam Chirousse

Paru le 05/11/2025

720 pages

J'ai lu

10,50 €

ActuaLitté
9782290415320
