Les princes du ciel

Au début des années 1920, Antoine de Saint-Exupéry et Jean Mermoz, pilotes émérites, voient en l'Aéropostale leur planche de salut pour échapper à un quotidien qui leur semble bien terne. C'est ainsi que leurs routes se croisent et rejoignent celle d'Henri Guillaumet, à un tournant de leur existence qui inaugure une ère nouvelle : celle de leur légende. Ensemble, ils vont ouvrir les premières lignes d'acheminement du courrier sur des routes aériennes inexplorées, défiant l'Atlantique, affrontant des déserts hostiles ou bravant les sommets enneigés de la cordillère des Andes. Mais dans ce siècle déchiré par la guerre, les turbulences de la vie peuvent vite les rattraper...