Guerre " juste ", guerre " totale ", guerre " conventionnelle ", " guérillas "... Si la guerre est une constante de l'histoire des hommes, elle n'en est pas moins en évolution perpétuelle. Aujourd'hui, alors que le nombre de conflits est en diminution, c'est pourtant le thème du " retour de la guerre " qui domine les débats. Et tandis que les armées occidentales ont recours à des moyens de très haute technologie, les modes les plus primitifs du combat restent en vigueur dans de nombreux pays en développement. Allant au-delà des idées reçues, Bruno Tertrais retrace les principales mutations de la guerre, examine les causes des conflits armés, en dresse le panorama contemporain. Il explicite les modes de régulation existants et s'interroge sur les formes de guerres à venir : y aura-t-il des " guerres de civilisation " ou des " guerres de ressources " ?