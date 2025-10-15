12 histoires à lire et à relire avec votre enfant pour plonger dans l'univers fantastique de Noël ! Avec ce recueil de 12 histoires de Noël, partez à l'aventure avec votre enfant et partagez avec lui un moment de lecture plaisir en compagnie de vos personnages Disney préférés. Dès 4 ans (lecture accompagnée). Dès 7 ans (lecture autonome). Contient les histoires : - Mickey et ses amis : L'assistant du père Noël - Lilo et Stitch : Le Noël de Stitch - Peter Pan : Un Noël au Pays Imaginaire - Raiponce : Les fantômes des Noëls passés - La Belle et le Clochard : Les traditions de Noël - La Reine des Neiges : Les préparatifs de Noël - Les indestructibles 2 : La mission de Noël - Cars : Martin sauve Noël - Winnie l'Ourson : Les premiers flocons - Les 101 Dalmatiens : Les chiots de neige - Cendrillon : Une fête parfaite - Pinocchio : Figaro fête Noël