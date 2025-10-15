Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

12 histoires de Noël

Disney, Xxx

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
12 histoires à lire et à relire avec votre enfant pour plonger dans l'univers fantastique de Noël ! Avec ce recueil de 12 histoires de Noël, partez à l'aventure avec votre enfant et partagez avec lui un moment de lecture plaisir en compagnie de vos personnages Disney préférés. Dès 4 ans (lecture accompagnée). Dès 7 ans (lecture autonome). Contient les histoires : - Mickey et ses amis : L'assistant du père Noël - Lilo et Stitch : Le Noël de Stitch - Peter Pan : Un Noël au Pays Imaginaire - Raiponce : Les fantômes des Noëls passés - La Belle et le Clochard : Les traditions de Noël - La Reine des Neiges : Les préparatifs de Noël - Les indestructibles 2 : La mission de Noël - Cars : Martin sauve Noël - Winnie l'Ourson : Les premiers flocons - Les 101 Dalmatiens : Les chiots de neige - Cendrillon : Une fête parfaite - Pinocchio : Figaro fête Noël

Par Disney, Xxx
Chez Hachette

|

Auteur

Disney, Xxx

Editeur

Hachette

Genre

Histoires et contes de Noël

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 12 histoires de Noël par Disney, Xxx

Commenter ce livre

 

12 histoires de Noël

Disney, Xxx

Paru le 15/10/2025

224 pages

Hachette

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017331582
9782017331582
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.