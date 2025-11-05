Inscription
#Roman francophone

La fin d'un monde

Xavier de Moulins

ActuaLitté
"Luigi, tu es devenu si étrange depuis le coup de téléphone de ta mère. C'est elle qui t'a annoncé la nouvelle en retenant son chagrin par la peau du cou. - Edouard a vendu la maison". Une vieille famille d'aristocrates désargentés, la vente d'un château, une terre de mensonges peuplée de fantômes, la peur d'aimer, l'art de tout perdre, un revolver dans une boîte à gants. La fin d'un monde. Le début d'autre chose. Un roman brûlant qui interroge le poids de nos héritages et les conséquences de nos choix.

Par Xavier de Moulins
Chez J'ai lu

|

Auteur

Xavier de Moulins

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature française

La fin d'un monde

Xavier de Moulins

Paru le 05/11/2025

224 pages

J'ai lu

8,00 €

ActuaLitté
9782290408278
