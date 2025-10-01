Les prénoms

Et si le choix de votre prénom déterminait le cours de votre vie ? En 1987, au lendemain d'une grande tempête, Cora se met en route avec sa fille de neuf ans pour déclarer la naissance de son nouveau-né. Son mari, Gordon, médecin respecté, mais tyrannique et oppressant dans l'intimité du foyer, souhaite qu'elle perpétue la tradition familiale et que l'enfant porte son prénom. Pourtant, au moment crucial d'acter cette décision, Cora hésite. S'ouvre alors un récit en trois variations, trois trajectoires possibles, durant trente-cinq années. C'est l'histoire de Gordon, Bear et Julian, de trois versions d'une vie et des possibilités infinies qu'une simple décision peut déclencher. C'est l'histoire d'une famille et de l'amour qui perdure, quoi que le destin réserve. Traduit de l'anglais (UK) par Carole d'Yvoire "Follement original". The Observer "Un roman d'une grande tendresse". The Guardian "Une lecture déchirante et compulsive". Daily Mail