Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman étranger

Les prénoms

Florence Knapp, Carole d' Yvoire, Sam Scales

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si le choix de votre prénom déterminait le cours de votre vie ? En 1987, au lendemain d'une grande tempête, Cora se met en route avec sa fille de neuf ans pour déclarer la naissance de son nouveau-né. Son mari, Gordon, médecin respecté, mais tyrannique et oppressant dans l'intimité du foyer, souhaite qu'elle perpétue la tradition familiale et que l'enfant porte son prénom. Pourtant, au moment crucial d'acter cette décision, Cora hésite. S'ouvre alors un récit en trois variations, trois trajectoires possibles, durant trente-cinq années. C'est l'histoire de Gordon, Bear et Julian, de trois versions d'une vie et des possibilités infinies qu'une simple décision peut déclencher. C'est l'histoire d'une famille et de l'amour qui perdure, quoi que le destin réserve. Traduit de l'anglais (UK) par Carole d'Yvoire "Follement original". The Observer "Un roman d'une grande tendresse". The Guardian "Une lecture déchirante et compulsive". Daily Mail

Par Florence Knapp, Carole d' Yvoire, Sam Scales
Chez Jean-Claude Lattès

|

Auteur

Florence Knapp, Carole d' Yvoire, Sam Scales

Editeur

Jean-Claude Lattès

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les prénoms par Florence Knapp, Carole d' Yvoire, Sam Scales

Commenter ce livre

 

Les prénoms

Florence Knapp trad. Carole d' Yvoire

Paru le 01/10/2025

348 pages

Jean-Claude Lattès

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782709674492
9782709674492
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.