Le riz est l'aliment de base de plus de la moitié de la population mondiale et chacun rivalise de créativité pour accommoder ce modeste grain. Après une multitude de voyages et des années de recherche, la célèbre autrice culinaire Sri Owen nous propose des recettes de soupes, de biryani, de risottos, de pilafs, de paëlla, de desserts et bien plus encore, provenant des quatre coins du monde. SRI OWEN est une cheffe cuisinière et écrivaine indonésienne, qui compte parmi les plus grandes autrices culinaires au Royaume-Uni. Au cours de sa carrière, elle a écrit quatorze livres de cuisine et son expertise à nulle autre pareille lui a valu de remporter le prix Lifetime Achievement de la Guild of Food Writers en 2017.