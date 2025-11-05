Sur ordre du roi

A la requête du roi, Alec Kincaid doit épouser l'une des trois filles du baron Jamison. Une telle alliance entre un seigneur écossais et une héritière anglaise ne pourra que renforcer les liens entre les deux royaumes. Dès qu'Alec pose les yeux sur Jamie, sa décision est prise : elle sera sa femme. Mais celle-ci s'est juré qu'elle n'appartiendrait jamais à ce barbare des Highlands. En signe de rébellion, elle prend le deuil et se marie en noir. Un geste de défi qui exaspère Alec. Et le séduit...