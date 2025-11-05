Inscription
#Roman francophone

Sur ordre du roi

Julie Garwood, Eliane Rizo

A la requête du roi, Alec Kincaid doit épouser l'une des trois filles du baron Jamison. Une telle alliance entre un seigneur écossais et une héritière anglaise ne pourra que renforcer les liens entre les deux royaumes. Dès qu'Alec pose les yeux sur Jamie, sa décision est prise : elle sera sa femme. Mais celle-ci s'est juré qu'elle n'appartiendrait jamais à ce barbare des Highlands. En signe de rébellion, elle prend le deuil et se marie en noir. Un geste de défi qui exaspère Alec. Et le séduit...

Par Julie Garwood, Eliane Rizo
Chez J'ai lu

|

Auteur

Julie Garwood, Eliane Rizo

Editeur

J'ai lu

Genre

Romance historique

Sur ordre du roi

Julie Garwood trad. Eliane Rizo

Paru le 05/11/2025

448 pages

J'ai lu

7,80 €

9782290376096
